C'est le comble. Des millions d'utilisateurs sont bloqués sur un Windows 10 officiellement mort depuis le 14 octobre. Leur crime ? Posséder un PC parfaitement fonctionnel mais jugé "obsolète" par Microsoft à cause de restrictions matérielles jugées absurdes (le fameux TPM 2.0).

Pour échapper à cette obsolescence programmée, un outil gratuit et open-source est devenu la star du moment : Flyoobe. Mais ce succès attire les vautours. Son développeur officiel vient de tirer la sonnette d'alarme : un faux site distribue une version piégée, prête à infecter ceux qui voulaient juste une mise à jour.

Pourquoi cet outil est-il si populaire ?

Flyoobe (anciennement Flyby11) est la bouée de sauvetage des "oubliés" de Windows 11. C'est l'outil miracle qui fait sauter les verrous. Il contourne les vérifications de compatibilité (TPM, processeur récent) et permet d'installer le nouvel OS sur (presque) n'importe quoi.





Il va même plus loin : il permet de nettoyer l'installation en supprimant les bloatwares préinstallés et les composants IA non désirés. Gratuit, open-source et hébergé sur GitHub, il répare ce que beaucoup voient comme l'absurdité de Microsoft.

Quel est le piège tendu par les pirates ?

Quand un outil devient aussi populaire, les escrocs ne sont jamais loin. Le développeur officiel a publié une alerte de sécurité majeure sur GitHub. Un site miroir (flyoobe.net) a été créé. Il ressemble trait pour trait à l'officiel, mais distribue une version compromise de l'utilitaire.





Vous pensez télécharger le sésame, vous récupérez un malware. Le développeur est formel : "NE TÉLÉCHARGEZ PAS À PARTIR DE LÀ. Ces sites sont non officiels, dangereux et peu fiables." Le risque ? Un ransomware, un spyware, ou un keylogger qui enregistre vos mots de passe.

Comment Microsoft a-t-il favorisé cette arnaque ?

C'est l'ironie tragique de cette histoire. En traçant une ligne arbitraire dans le sable, Microsoft a lui-même créé ce marché. Des millions de personnes avec des machines performantes (de 5 ou 6 ans) sont poussées à chercher désespérément une solution.





Cette panique, née de la fin du support de Windows 10, est une aubaine pour les cybercriminels. Ils n'ont qu'à tendre un piège de "typosquatting" (un nom de domaine qui ressemble à l'original) pour piéger des utilisateurs qui, à la base, voulaient juste rester en sécurité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où télécharger Flyoobe en toute sécurité ?

Uniquement sur la page GitHub officielle du projet. Le développeur insiste sur le fait que les domaines "flyoobe.net" et "flyoobe.app" sont des copies dangereuses.

Qu'est-ce que je risque en téléchargeant la mauvaise version ?

Vous risquez d'installer un malware (logiciel malveillant) sur votre ordinateur. Cela peut être un ransomware (qui chiffre vos fichiers contre une rançon), un spyware (qui vole vos mots de passe et données bancaires) ou un cryptomineur (qui utilise la puissance de votre PC à votre insu).

Mon PC est-il vraiment incompatible avec Windows 11 ?

Techniquement, souvent non. Microsoft impose des restrictions logicielles (TPM 2.0, processeur récent) que des outils comme Flyoobe ou Rufus peuvent contourner. Le vrai problème est que cette incompatibilité "officielle" pousse les utilisateurs vers des solutions alternatives non officielles, et donc potentiellement risquées.