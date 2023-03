Depuis quelques mois, Microsoft pousse toujours plus d'intelligence artificielle dans Windows 11 et l'ensemble de ses services. On a pu voir l'intégration de ChatGPT dans Bing et l'on devrait voir prochainement un module dédié dans Windows.

Mais Microsoft devrait exploiter l'IA à des fins également plus légères. La firme de Redmond prépare ainsi une fonctionnalité baptisée "Depth effects" (Effets de profondeur) qui devrait permettre de proposer des animations sur les fonds d'écran.

Une IA pour donner de la profondeur aux arrières-plans

Disponible dans une version Preview de Windows 11 et logée dans la section Arrière-plan, l'option propose d'exploiter une IA pour ajouter des effets de profondeur aux images d'arrière-plan.

"When available, use AI to add depth effects to background images" ? pic.twitter.com/1EJnvuy81G — Albacore (@thebookisclosed) March 4, 2023

Les fonds d'écran devraient ainsi gagner en profondeur avec un effet 3D et quelques animations pour une vue un peu plus immersive. L'option ne devrait toutefois concerner que certains fonds et on peine encore à comprendre si l'IA sera applicable sur les images de son choix ou si cela ne fonctionnera que sur des images sélectionnées par Microsoft.