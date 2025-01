Pour le moment dans le cadre d'une nouvelle build de Windows 11 Dev Channel, un indicateur de pourcentage de batterie avec un affichage direct peut venir compléter l'icône de batterie dans le System Tray de la barre des tâches.

Une telle information facilement accessible est évidemment pratique avec un ordinateur portable. Son positionnement n'impose plus, comme actuellement dans la version stable du système d'exploitation, de devoir survoler l'icône de la batterie avec le pointeur de la souris.

D'après Microsoft, il s'agissait d'une possibilité très demandée par les Insiders et les utilisateurs en général. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Son activation se fait dans les Paramètres, Alimentation & batterie.

Un code couleur en prime

Pour l'icône de batterie, Microsoft planche par ailleurs sur plusieurs modifications, dont un code couleur. Du vert, du jaune et du rouge en plus de la couleur neutre habituelle.



Le vert est associé à un PC en charge et un bon état, tandis que le jaune signifie que le niveau de batterie est descendu en dessous de 20% et l'entrée en mode économie d'énergie. Le rouge indique un niveau de batterie extrêmement faible et un PC qui doit être branché sur secteur dès que possible.

Les icônes de batterie avec les nouvelles couleurs devraient ultérieurement être également proposées sur l'écran de verrouillage.