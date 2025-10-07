Le groupe de Redmond intensifie sa politique visant à rendre l'utilisation d'un compte Microsoft quasiment obligatoire dès l'installation de Windows 11. Avec la nouvelle build Insider Preview 26220.6772 (canal Dev), une autre méthode de contournement populaire a été délibérément bloquée.

Cette mesure s'inscrit dans une tendance de fond où Microsoft cherche à intégrer plus profondément ses services cloud dans l'expérience utilisateur, au grand dam des partisans et irréductibles du compte local.

Haro sur les contournements pour Microsoft

Officiellement, la suppression des mécanismes de contournement doit permettre de garantir une expérience utilisateur sans faille.

Dans un billet de blog, la responsable du programme Windows Insider écrit que les contournements " passent aussi par inadvertance outre des écrans de configuration critiques, ce qui peut potentiellement amener les utilisateurs à quitter l'OOBE (Out-of-Box Experience) avec un appareil qui n'est pas entièrement configuré pour l'utilisation ".

Microsoft indique donc que les utilisateurs devront terminer l'OOBE avec une connexion internet et un compte Microsoft, pour garantir que l'appareil est correctement configuré.

Une maigre concession de Microsoft

Cette décision fait suite à la suppression du script bypassnro.cmd plus tôt cette année, et cible désormais la commande start ms-cxh:localonly qui réinitialise le processus d'installation le cas échéant.

Reste que des utilisateurs souhaitent éviter de lier leur session à un compte en ligne pour des raisons de confidentialité ou de commodité.

En parallèle, Microsoft offre un petit lot de consolation. Il sera possible de personnaliser le nom du dossier utilisateur pendant l'installation. Avec Maj + F10 pour ouvrir l'invite de commandes, en se rendant dans le dossier OOBE (cd oobe), puis la commande SetDefaultUserFolder.cmd <VotreNomDeDossier> pour définir un nom personnalisé.