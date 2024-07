La terrible mise à jour KB5039302 pour Windows 11 est de retour. Avec quelques précautions, Microsoft a repris son déploiement via Windows Update et Windows Update for Business pour la plupart des appareils.

Après installation, cette mise à jour pour le moment optionnelle (preview) et apportant plusieurs nouveautés a été à l'origine d'un problème de redémarrage en boucle. Pour les systèmes concernés, la solution de secours a été des opérations de récupération afin de restaurer une utilisation normale.

Selon Microsoft, ce gros problème a principalement affecté les appareils ayant recours à des outils de machine virtuelle et des fonctionnalités de virtualisation. CloudPC, DevBox et Azure Virtual Desktop sont notamment cités.

" La mise à jour est désormais suspendue uniquement pour les appareils concernés par le problème. Par conséquent, cette mise à jour ne peut pas être proposée aux machines virtuelles Hyper-V exécutées sur des hôtes utilisant certains types de processeurs ", écrit Microsoft.

Tout n'est pas encore réglé

Dans son avis, Microsoft avait précisé que l'édition Home (Famille) de Windows était moins susceptible de rencontrer le problème, dans la mesure où la virtualisation est moins courante dans les environnements pour le foyer.

Attention cependant, la mise à jour KB5039302 demeure problématique pour l'édition N de Windows ou si les fonctionnalités média ont été désactivées (Windows Media Player et autres applications média préinstallées). Le cas échéant, l'affichage ou l'interaction avec la barre des tâches peuvent ne pas être de la partie.

Microsoft continue de travailler à la résolution de l'ensemble des problèmes… et serait évidemment inspiré d'y arriver avant un déploiement à grande échelle, lors de l'Update Tuesday du mois de juillet.

Ce qu'apporte la mise à jour KB5039302

La mise à jour KB5039302 restaure le bouton d'affichage rapide du bureau par défaut dans la barre des tâches. Avec l'Explorateur de fichiers, il devient possible de créer des archives 7-Zip et TAR (Tape Archive) et davantage d'options de compression sont accessibles par le biais du menu contextuel pour un fichier.

Les fichiers ou dossiers sélectionnés dans l'Explorateur de fichiers sont plus faciles à identifier grâce à l'ajout d'une fine bordure noire, la copie de fichiers peut se faire à partir de la fenêtre de Partage de Windows, un nouveau gestionnaire de compte est proposé dans le menu Démarrer et c'est le support de la norme Emoji en version 15.1.

Pour Copilot sur Windows, une application est épinglée au niveau de la barre des tâches et se comporte à la manière d'une application usuelle. Ce changement s'applique actuellement pour les nouveaux PC Windows 11 et Copilot+ livrés en Europe et sur d'autres marchés où Copilot est disponible.