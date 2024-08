La mise à jour KB5041585 déployée il y a quelques jours sur Windows 11 entraine ainsi l'apparition de nouveaux problèmes sur les machines qui ont procédé à son installation.

Le patch déployé mardi dernier à destination de Windows 11 22H2 et 23H2 visait à corriger certaines vulnérabilités assorties de quelques bugs apparus avec la précédente mise à jour.

Un patch foireux de plus pour Microsoft

Néanmoins, les témoignages se multiplient depuis sa publication avec un nombre grandissant d'utilisateurs rapportant une chute des performances globales des PC, ou des problèmes à installer la mise à jour en question.

Sont plus particulièrement touchées les machines à la fiche technique les plus faibles, et donc les PC portables. La mise à jour entrainerait ainsi une chute notable des performances entrainant des ralentissements au niveau de l'ensemble du PC, aussi bien sur le bureau que dans les applications. Ces problèmes entrainent également d'autres bugs, comme la disparition de certaines fonctionnalités au sein des applications ou de façon plus étrange, la disparition du son.

Certains utilisateurs rapportent pour leur part l'impossibilité d'installer la mise à jour, avec un processus lent qui se solde inexorablement par un échec. Finalement ces derniers, initialement blasés par la situation peuvent se considérer chanceux...

Microsoft n'a pas encore communiqué sur le sujet, il est recommandé de procéder à la mise à jour avec précaution, et en cas de problème, de revenir à une version antérieure de Windows 11.