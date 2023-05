La situation est de plus en plus pesante : Windows 11 ne séduit pas malgré sa gratuité et alors que l'on parle déjà de la fin de l'OS, Microsoft met tout en oeuvre pour encourager, voire forcer ses utilisateurs à évoluer vers son dernier système.

En marge des popups et invitations qui apparaissent à chaque mise à jour de Windows 10, Microsoft met parfois en oeuvre des mécanismes plus contraignants et invasifs pour mettre en avant Windows 11.

Dans la dernière mise à jour de mai de Windows 10, on a ainsi vu apparaitre une technique très intrusive : à chaque démarrage de l'OS, une publicité s'affiche en plein écran pour proposer à l'utilisateur de passer à Windows 11 immédiatement, ou à cliquer pour reporter la mise à jour. Cela entrainera donc un rappel automatique au bout de quelques jours. Pour éviter cela, il faudra cliquer sur un bouton bien plus discret sur la page pour conserver la version actuelle de l'OS.

En refusant de mettre à jour Windows, l'utilisateur a alors droit à plusieurs visuels qui lui expliquent en long et en travers les ajouts et bienfaits de Windows 11 dans une tentative désespérée de convaincre ce dernier.

Ces fenêtres reviennent également régulièrement lors de l'utilisation du PC, la pression est donc constante pour l'utilisateur alors que Microsoft a confirmé l'abandon prochain du support de Windows 10 21H2.