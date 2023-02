L'heure a sonné pour une mise à jour majeure de Windows 11. Certes, le système d'exploitation est calé sur une grosse mise à jour par an comme la version 22H2 au deuxième semestre 2022, mais il y a également l'ajout de nouveautés tout au long de l'année. Des mises à jour dites Moment en interne et c'est le Moment 2.

Ce n'est pas une surprise compte tenu du passage il y a quelques jours de la build 22621.1343 de Windows 11 dans le canal Release Preview, soit l'antichambre d'une prochaine mise à jour pour le commun des utilisateurs.

Le nouveau Bing à l'honneur

Forcément… Microsoft profite de la mise à jour de Windows 11 pour mettre en avant l'IA avec le nouveau Bing et son agent conversationnel, via une intégration au champ de recherche dans la barre des tâches. C'est le plus inattendu parce qu'il n'y avait pas d'indice en ce sens avec le programme Windows Insider.

Pour autant, le nouveau Bing reste conditionné à un accès à la preview (mécanisme de file d'attente) et la conversation pour l'obtention de réponses se fait dans le navigateur Microsoft Edge. L'intégration est donc limitée à ce stade.

" Bientôt, des centaines de millions d'utilisateurs de Windows 11 pourront accéder à cette nouvelle technologie incroyable pour effectuer des recherches, discuter, répondre à des questions et générer du contenu directement dans leur barre des tâches Windows ", écrit Microsoft.

L'IA s'infuse ailleurs

De nouvelles fonctionnalités d'IA sont annoncées dans le menu Démarrer, pour rendre le système d'exploitation plus durable et en matière d'accessibilité. Il faut par exemple comprendre que les utilisateurs de Windows 11 Pro et avec Azure Active Directory (AAD) auront droit à du contenu recommandé par IA dans le menu Démarrer, et afin de trouver des fichiers.

Dans les paramètres du système, des recommandations serviront à aiguiller l'utilisateur dans ses choix pour réaliser des économies d'énergie. L'accessibilité comprend la prise en charge de l'affichage en braille pour davantage d'appareils et une amélioration du contrôle vocal dans les principales applications, dont l'Explorateur de fichiers.

Les widgets tiers et les onglets pour le Bloc-notes

Les widgets prennent de l'ampleur en plein écran et avec l'arrivée de Xbox Game Pass, mais également de widgets tiers en partenariat avec Meta (Messenger) et Spotify. L'outil Snipping Tool se dote enfin de la capture d'écran en vidéo et le Bloc-notes se met aux onglets.

Il y a d'autres améliorations qui concernent le tactile et l'ancrage des fenêtres avec les gestes, Microsoft Teams et la fonction Chat sur le bureau dans la barre des tâches, l'application Mobile Connecté.

Les nouveautés pour Windows 11 sont disponibles via Windows Update et une sollicitation manuelle (recherche des mises à jour) pour la version 22H2 de Windows 11. Une disponibilité plus globale est prévue dans le cadre des mises à jour de sécurité du mois de mars, soit le mardi 14 mars prochain.