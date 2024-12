La fin de Windows 10 approche, et elle se présente comme une véritable catastrophe environnementale. En cause, les prérequis de Windows 11 qui imposent une configuration moderne et disposant de modules permettant à Microsoft d'assurer une certaine sécurité des utilisateurs.

La marque avait fait preuve de souplesse dernièrement en arrêtant de combattre les logiciels qui contournent les prérequis en question à l'installation de W11 sur des PC anciens... Tout en précisant qu'il pourrait arriver des surprises aux utilisateurs, entre l'absence de mises à jour ou des instabilités dont la marque se dédouanerait en cas de dommage matériel...

Et puisque ce sont des millions de PC fonctionnels qui risquent d'aller directement à la casse en fin d'année prochaine, le bras de fer est lancé avec les utilisateurs, à savoir qui cèdera le premier. Beaucoup ne pensent ainsi pas Microsoft capable de mettre à exécution sa stratégie d'autant que Windows 10 occupe toujours un peu moins de la moitié des parts de marché...

Mais Microsoft vient d'annoncer qu'il n'était pas envisageable de faire de concessions sur le module TPM 2.0 (Trusted Platform Module) intégré sur les cartes mères. Il s'agit d'un module qui gère les clés de chiffrement, mots de passe et certificats, qui se veut (en théorie) inaccessible aux pirates et autres hackers, et qui permet à Microsoft de garantir le bon fonctionnement de Windows 11.

Microsoft s'en sert notamment pour son module Windows Hello ou encore BitLocker qui sont activés par défaut dans Windows 11 24H2. Pour Microsoft, le TPM 2.0 est un "standard non négociable" à Windows 11 et il n'est donc pas prévu de flancher sur ce point.

Certains fabricants ont par ailleurs proposé des modules TPM 2.0 à ajouter à leurs cartes graphiques, mais cela ne concerne que quelques références, et il est improbable de voir ce genre de solution se généraliser puisqu'il implique également une mise à jour du Bios de la carte mère : improbable que chaque fabricant déterre ainsi ses centaines de références déployées au fil des 10 dernières années...