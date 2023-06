Avec le système d'exploitation Windows 11, Microsoft propose un bouton Conversation dans la barre des tâches. L'application éponyme est en rapport avec l'intégration d'une version allégée du client Microsoft Teams.

Conversation se destine aux particuliers et avec uniquement un compte Microsoft personnel. C'est une expérience limitée par rapport aux possibilités que propose Microsoft Teams pour les professionnels, même si elle a évolué au fil du temps.

Dans le cadre d'une build 23481 de Windows 11 Insider Preview, du changement est annoncé pour l'application Conversation (alias Teams Chat). Elle cède sa place au profit de l'application Teams dans sa version gratuite et à destination du grand public.

Microsoft tue Conversation

Microsoft indique que cette application Teams (Microsoft Teams - Free) est épinglée par défaut dans la barre des tâches et peut être désépinglée, comme les autres applications de la barre des tâches. Elle bénéficiera ultérieurement de nouveautés et d'améliorations.

Pour Windows 11, la manœuvre se traduit au final par la suppression du bouton intégré Conversation et un remplacement par un raccourci épinglé vers la version gratuite de Microsoft Teams. Du moins… sauf changement avant une implémentation dans une prochaine version stable (23H2 ?) de Windows 11.

Tout cela semble être à la marge, mais l'application Conversation a pu susciter un mécontentement et une incompréhension auprès d'utilisateurs. Par ailleurs et sous la pression de la Commission européenne, Microsoft paraît enclin à ne plus forcer l'installation de Teams avec Office, ce qui a pu peser dans la balance.

Windows Ink et Explorateur de fichiers

La build 23481 de Windows 11 Insider Preview apporte des améliorations pour Windows Ink. L'objectif visé est de permettre une utilisation du stylet et de l'écriture à la main partout où il est possible d'effectuer une saisie sur un appareil Windows, soit l'ensemble des champs de texte. Pour le moment, c'est l'anglais (US) qui est seulement concerné.

Un nettoyage est en outre opéré au niveau des options des dossiers dans l'Explorateur de fichiers. Des paramètres anciens et peu utilisés par les utilisateurs de Windows 11 sont dans le collimateur.