Pour les Windows Insiders et Windows 11, Microsoft a annoncé le déploiement d'une modification qui prend place dans le menu contextuel " Ouvrir avec ". Elle affichera des recommandations d'applications.

Le principe de la recommandation d'applications

Lorsqu'un utilisateur tente d'ouvrir un fichier pour lequel l'extension n'est associée à aucun programme installé sur l'ordinateur, le menu " Ouvrir avec " propose une liste d'applications recommandées, disponibles au téléchargement sur le Microsoft Store et connues pour être compatibles avec ce type de fichier.

Cette fonctionnalité n'est pas totalement nouvelle, puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'un test similaire au printemps dernier. Manifestement, Microsoft tâte encore le terrain.

Les mêmes questions se posent toujours

Du point de vue de l'utilisateur, il s'agit d'une expérience simplifiée qui évite de devoir chercher manuellement une application idoine. Le fait de pouvoir installer l'application adéquate directement depuis le menu contextuel représente un gain de temps.

Cependant, l'initiative est encore une fois susceptible d'être perçue comme une forme de publicité intégrée au système d'exploitation. Sans savoir s'il sera possible au final de désactiver facilement les recommandations.