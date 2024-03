Il aura fallu patienter un peu plus que prévu, mais finalement, Microsoft déploie sa mise à jour Windows 11 Moment 5 auprès de tous les utilisateurs. La mise à jour estampillée KB5035942 permet ainsi de profiter de l'intégralité des nouveautés de Moment 5, après le lancement partiel du précédent patch KB5034848 qui apportait les fonctionnalités sans les activer pour autant.

La mise à jour déployée ne concerne aucun correctif de sécurité et elle sera proposée automatiquement à compter du 9 avril prochain dans le cadre du Patch Tuesday. Néanmoins, il est déjà possible d'en profiter en forçant son téléchargement depuis l'outil Windows Update.

En forçant la recherche de mise à jour, on retrouve le patch présenté pour l'instant comme optionnel, et l'on peut ainsi procéder à son installation.

La mise à jour Moment 5 permet à Windows de se mettre en conformité avec le DMA européen, mais apporte également plusieurs améliorations et fonctionnalités comme le partage de proximité, une meilleure gestion des fenêtres et ancrages des boites de dialogue, de nouvelles fonctionnalités d'IA générative et de retouche photo et bien d'autres choses encore.