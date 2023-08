Microsoft teste actuellement un ensemble d'options sur Windows 11 spécialement dédiées aux utilisateurs équipés de plusieurs écrans.

Cela fait des années que Windows propose d'afficher son bureau sur plusieurs écrans et au fil des versions, la gestion du multiécrans a bien évolué. Mais Microsoft souhaite aller plus loin, et se penche notamment sur la gestion différenciée des taux de rafraichissement.

Des taux de rafraichissement dynamiques différenciés

Si pour une grande partie des utilisateurs, la configuration multiécran mise sur 2 ou 3 écrans similaires, Microsoft pense ici aux professionnels ou joueurs qui disposent d'écrans différents dans leurs tailles ou technologies.

Windows 11 proposera ainsi une option visant à ajuster automatiquement les fréquences de rafraichissement sur plusieurs moniteurs et en fonction du contenu affiché. On pourra ainsi voir le bureau rester à 50 fps sur un écran pendant qu'une vidéo ou un jeu sur l'écran secondaire profitera d'un taux de 120 fps.

L'objectif est de réduire la consommation énergétique, mais également d'éviter de faire souffrir les cartes graphiques inutilement, tout en limitant le bruit qu'elles pourraient émettre. Les utilisateurs n'auront ainsi plus à forcer le 144 Hz (ou plus) sur tous les écrans en même temps.