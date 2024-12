La version 24H2 de Windows 11 est déployée par phases. Microsoft indique qu'elle est entrée dans une nouvelle phase de disponibilité et sera ainsi proposée à une plus large gamme d'appareils éligibles équipés des versions 22H2 et 23H2 de Windows 11.

La mécanique de diffusion via Windows Update reste la même. L'utilisateur doit vérifier si la mise à jour est disponible pour son appareil en se rendant dans les paramètres de Windows Update, puis en sélectionnant « Rechercher les mises à jour ». Le cas échéant, une option pour le téléchargement et l'installation de Windows 11 24H2 est proposée.

Dans l'esprit, le déploiement prudent opéré par Microsoft permet de réagir rapidement dans l'éventualité de la découverte et de la remontée de gros bugs affectant certaines configurations. Il peut alors être décidé de bloquer la diffusion de la mise à jour sur des configurations similaires, tout en conseillant de ne pas effectuer une mise à niveau manuelle.

Tous les bugs bloquants ne sont pas résolus

Plusieurs garde-fous mis en place en raison de bugs bloquants viennent d'être levés. Notamment, pour un problème qui touchait des appareils connectés à un périphérique USB prenant en charge le protocole eSCL (eScanner Communication Language), ou encore en lien avec certains jeux Ubisoft.

La disparition des bugs bloquants n'est cependant pas totale. Parmi ceux-ci, une incompatibilité avec Google Workspace Sync, un souci avec des modèles d'ordinateurs portables X415KA et X515KA d'Asus.

Microsoft liste en outre un problème en lien avec l'utilisation d'une webcam intégrée et l'activation de fonctionnalités de détection des objets ou des visages, y compris pour l'authentification avec Windows Hello.