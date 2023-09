En début d'année, Microsoft avait annoncé la fin de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des outils de dépannage associés dans Windows 11. Ce sont les outils hérités des anciennes versions de Windows qui sont concernés et des disparitions ont déjà été repérées. Windows Copilot prendra-t-il la relève ?

-----

Article publié le 13 février 2023

Avis de dépréciation pour Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et les outils de résolution de problèmes MSDT intégrés à Windows 11 (MSDT Troubleshooters). Une obsolescence programmée qui aboutira au retrait du service MSDT en 2025.

Avant la suppression de MSDT, certains des utilitaires de dépannage commenceront cette année à rediriger vers la plateforme Get Help (Obtenir de l'aide). En 2024, le calendrier prévoit la redirection des derniers dépanneurs et des suppressions en rapport.

Après la version 22H2 de Windows 11

La dépréciation va entrer en vigueur sur des appareils fonctionnant avec la prochaine version de Windows 11. Microsoft précise ainsi que la version 22H2 de Windows 11 et les versions antérieures ne seront pas affectées par le retrait de MSDT Troubleshooter.

Par ailleurs, Windows 10… voire Windows 8.1 et Windows 7 pourront continuer à exécuter les anciens utilitaires de dépannage. Microsoft détaille le calendrier pour les redirections et le retrait sur cette page.

Avec des outils de diagnostic, MSDT permet par exemple de résoudre des problèmes de lecture audio, d'imprimante, de connectivité Bluetooth, de connexion Internet ou encore pour Windows Update.

La sécurité en filigrane

Un point qui n'est pas abordé concerne le pourquoi de cette décision. A priori, c'est une question de sécurité à cause de vulnérabilités ayant touché MSDT. On se souviendra par exemple d'une vulnérabilité 0-day qui avait affecté Microsoft Support Diagnostic Tool.

Surnommée Follina, la faille CVE-2022-30190 a été comblée mi-juin 2022. Elle faisait référence à une exécution de code arbitraire quand MSDT est appelé à l'aide du protocole URL à partir d'une application comme Word.

Ultérieurement, une vulnérabilité CVE-2022-34713 dite DogWalk avec une attaque dans MSDT a également fait parler d'elle.