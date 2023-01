D'après la dernière enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve, Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concerne 28,42 % des configurations, avec une progression de +0,44 % sur un mois.

Dans le même temps, Windows 10 enregistre une baisse de 0,18 % pour s'établir à 65,42 %. Pour Windows 7 et Windows 8.1, c'est respectivement 1,77 % et 0,41 %. Sachant que tout support pour ces deux anciens systèmes d'exploitation Windows prendra fin la semaine prochaine.

Pour Windows 7 et les professionnels, ce sera l'arrêt du support payant via le programme Extended Security Update (ESU). Pour Windows 8.1, le 10 janvier marquera la fin du support, sans possibilité de prolongation avec des ESU.

Avec la plateforme Steam, Windows compte pour 96,15 % des appareils, 2 ,48 % pour macOS et 1,38 % pour Linux. Il est toutefois à souligner que la participation à l'enquête est facultative et n'implique donc pas la totalité des utilisateurs de Steam.

D'après StatCounter

Pour jauger de la progression de Windows 11, les chiffres de StatCounter ont également des limites. Ils se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites.

Il ressort que la part de marché de Windows 11 sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation de Microsoft est de 16,93 %. Il n'y a pas eu de véritable coup de fouet avec la disponibilité de la version 22H2 de Windows 11, mais il faudra voir si un éventuel renouvellement des ordinateurs aura eu une influence plus palpable.

Sur les PC Windows, la part de marché de Windows 11 arrive largement derrière celle de Windows 10 à 68 %. La part de marché de Windows 7 demeure étonnamment haute à 11,18 %, quand Windows 8.1 est à 2,6 %.

La part de marché du système d'exploitation Windows sur l'ordinateur de bureau est de 75,41 %, 14,64 % pour macOS et 2,92 % pour Linux.