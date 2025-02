La bascule de Windows 10 à Windows 11 faut couler beaucoup d'encre : ce sont des centaines de millions de PC qui sont sur le point d'être bon pour la casse, faute de pouvoir passer à W11 car ils ne remplissent pas les prérequis imposés par la dernière version en date de l'OS de Microsoft.

Face à une situation qui se présente comme un désastre écologique, Mcirosoft avait annoncé montrer une certaine tolérance avec les PC normalement non compatibles qui contourneraient les verrous de l'installeur de Windows 11. Au passage, la marque évoquait toutefois le fait que ces appareils ne puissent pas fonctionner correctement, qu'ils pourraient ne pas être concernés par les mises à jour de sécurité et qu'en cas de problème, Microsoft ne saurait être tenue pour responsable...

Mais il semble que Microsoft souhaite en finir avec ce double discours : la procédure de contournement documenté par la marque a subitement disparu du site du groupe et Microsoft ne propose désormais plus aucune solution pour installer Windows 11 sur un PC non compatible, la marque réoriente simplement les utilisateurs vers l'achat d'un nouveau PC.

Après l'ouverture, Microsoft se veut plus stricte et il semble que rien ne fera flancher la marque avant le mois d'octobre. D'autant que la marque n'hésite pas à mettre ses partenaires en avant, AMD et Intel, qui vont largement profiter du cycle de renouvellement matériel attendu cette année.