Jusqu'à présent, ce type de tatouage numérique affiché sur le Bureau du système d'exploitation n'avait concerné que des préversions de Windows 11 dans le cadre du programme Windows Insider. Il y avait toutefois eu une montée en charge, du canal Dev jusqu'au canal Beta, puis Release Preview.

D'après des rapports de Deskmodder et Windows Latest, le watermark touche désormais des machines de production fonctionnant avec la version 22H2 de Windows 11, même si son apparition semble encore aléatoire. Elle serait en lien avec le Patch Tuesday de janvier 2023.

En bas à droite de l'écran, le watermark sert à signaler qu'un PC exécute Windows 11, alors que sa configuration n'est pas officiellement compatible.

System requirements not met

Pour Windows 11, la configuration système requise est au minimum un processeur dual core 64-bit à 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot et activation d'une puce TPM 2.0. Même, si une configuration est dans les clous, il existe également une liste de processeurs compatibles (Intel, AMD ou Qualcomm) qui peut réserver de mauvaises surprises.

Cela étant, l'installation de Windows 11 demeure possible sur une configuration non éligible. Elle est alors considérée dans état qualifié de non supporté. De quoi laisser entendre des restrictions avec des fonctionnalités, voire une absence de mises à jour de sécurité… ce qui n'est pas arrivé pour le moment.

Le watermark pour un Windows Insider ; source : @XenoPanther

L'effet le plus enquiquinant pour l'instant serait alors le watermark indiquant System requirements not met, pour signifier que la configuration requise n'est pas respectée. Par ailleurs, Windows Latest a eu vent de faux positifs.

Possibilité de faire sauter le watermark ?

Lors du déploiement du watermark disgracieux auprès de Windows Insiders, une manipulation dans la base de registre (à manipuler avec précaution) permettait de le faire disparaître.

Avec l'éditeur regedit.exe, elle consiste à mettre à " 0 " au lieu de " 1 " la valeur DWORD 32 bits du nom de SV2, dans HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache.

Rappelons en outre que le support de Windows 10 par Microsoft est prévu pour prendre fin le 14 octobre 2025.