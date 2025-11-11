Les utilisateurs de l'application Phone Link (ou Mobile connecté) sur Windows 11 ont commencé à voir une alerte. Microsoft y annonce un changement : la section Photos de l'application est en cours de suppression.

Microsoft redirige désormais les utilisateurs vers l'Explorateur de fichiers pour consulter les images de leur smartphone. Une telle décision a pour but de centraliser l'expérience et éviter les doublons, puisque l'Explorateur de fichiers a intégré cette capacité l'année dernière.

Quelle justification Microsoft avance-t-il pour ce changement ?

La suppression est présentée comme une migration. " Photos migre vers l'Explorateur de fichiers ", peut-on lire dans l'alerte de l'application.

" Profitez d'une meilleure expérience Photos dans l'Explorateur de fichiers. Vous pouvez désormais visualiser des vidéos et gérer facilement vos fichiers grâce à la sélection multiple, au copier-coller et au glisser-déposer. "

Microsoft estime qu'il n'est pas logique d'afficher les photos du smartphone à deux endroits différents. L'intégration dans l'Explorateur de fichiers est considérée plus robuste.

Comment cette intégration fonctionne-t-elle dans l'Explorateur de fichiers ?

Contrairement à l'onglet Photos de Phone Link, l'Explorateur de fichiers accède à l'intégralité du stockage du smartphone Android. Cela inclut les vidéos, les documents, la musique et les dossiers de téléchargement.

Pour l'activer, il faut passer par les Paramètres Windows (Bluetooth et appareils > Appareils mobiles > Gérer les appareils) et cocher " Afficher l'appareil mobile dans l'Explorateur de fichiers ".

Le téléphone apparaît alors comme un emplacement virtuel, géré par le Cross-Device Experience Host de Windows 11, qui traduit les actions en requêtes distantes vers l'application Link to Windows (Lien vers Windows) sur le mobile.

Pourquoi cette nouvelle approche ne fait-elle pas l'unanimité ?

Si l'Explorateur de fichiers est plus puissant, il est aussi plus complexe. Windows Latest souligne une différence d'ergonomie.

L'application Phone Link offrait une véritable galerie unifiée, en interrogeant le MediaStore d'Android pour afficher tous les médias récents (captures d'écran, images d'applications, photos) en un seul endroit.

Avec l'Explorateur de fichiers, l'utilisateur doit naviguer manuellement dans l'arborescence des dossiers. Cette approche de gestion de fichiers, bien que complète, fait perdre la vue d'ensemble immédiate que proposait Phone Link.