L'attente n'aura finalement pas été trop longue. Le mois dernier, Microsoft avait annoncé l'intégration des photos iCloud directement dans l'application Photos de Windows 11. Un test a d'abord concerné les Windows Insiders et c'est aujourd'hui l'heure du déploiement grand public.

Le déploiement débute via une mise à jour de l'application Photos proposée dans le Microsoft Store. Elle devrait être disponible pour l'ensemble des utilisateurs de Windows 11 d'ici la fin de ce mois de novembre.

Également disponible dans le Microsoft Store, l'application iCloud pour Windows éditée par Apple doit aussi être installée et à jour. Par la suite, il suffit à l'utilisateur de se connecter à son compte Apple et d'opter pour la synchronisation des photos.

Pratique pour les utilisateurs de Windows 11 avec iPhone

Le cas échéant, toutes les photos iCloud apparaîtront automatiquement dans l'application Photos de Windows 11 avec l'ajout d'iCloud aux dossiers. Une possibilité qui viendra s'ajouter à l'affichage, l'organisation et le partage des photos depuis OneDrive avec un compte Microsoft pour la partie cloud.

" L'intégration des photos iCloud permettra à ceux qui possèdent un iPhone d'avoir un accès direct à tous leurs précieux souvenirs en un seul endroit organisé et constitue une autre étape dans nos efforts continus pour rendre les expériences sur Windows 11 transparentes ", écrit Microsoft.

Bien évidemment, ce type d'intégration à l'aspect pratique n'aurait pas été possible sans un travail mené en collaboration avec Apple. Il ira du reste plus loin.

Apple Music et Apple TV en 2023

Les applications Apple Music et Apple TV sont déjà disponibles sur la console de jeu Xbox de Microsoft. Ces applications Apple Music et Apple TV seront prochainement lancées sur Windows 11, et toujours par le biais du Microsoft Store.

L'arrivée est pour le moment prévue pour l'année prochaine, en tenant compte d'une phase préalable de test avec des préversions.