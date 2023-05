Dans une note publiée sur son blog, Microsoft a récemment fait le bilan de Windows 11 et notamment des améliorations diffusées depuis le lancement de l'OS visant à optimiser son système. Et une chose est claire pour la marque : Windows 11 est sans aucun conteste le plus rapide de tous les Windows sortis à ce jour.

Microsoft explique ainsi avoir mis en place diverses optimisations, mais aussi réalisé des choix d'ergonomie pour rendre Windows 11 plus rapide et simple à utiliser. À commencer par les interactions avec la barre des tâches et les paramètres annoncés comme 15% plus rapides qu'au lancement de l'OS, des optimisations dans la gestion des applications lancées au démarrage ou l'organisation des divers menus et raccourcis dans l'explorateur de fichiers.

La firme de Redmond met également l'accent sur la mise en place de son processus de validation : le programme Insider a été largement ouvert au fil des années et compte de plus en plus de bêta-testeurs, ce qui accélère grandement l'évolution des fonctionnalités, mais permet également à Microsoft d'aller dans le sens des demandes de la communauté.

Windows 11 : le plus optimisé de tous les Windows

Depuis plusieurs années, Microsoft oriente plus largement le développement de Windows vers l'expérience utilisateur avec pour objectif d'obtenir un OS fluide et rapide. Cela a notamment permis d'obtenir le mode Instant On qui permet de sortir un PC de veille en un instant.

Bref, Microsoft ne tarit pas d'éloges autour de son travail réalisé sur Windows 11... Sans doute dans l'espoir de convaincre les utilisateurs réticents à basculer vers l'OS. Sur plus d'un milliard d'utilisateurs de Windows à travers le monde, seuls 25% sont passés à la dernière version de l'OS et pas forcément de gaité de coeur. Malgré ses avantages, le système de Microsoft est largement boudé et surtout adopté par les acheteurs de PC neufs ou de nouvelles configurations. Pour faire simple : Microsoft peut vanter les mérites de son OS, finalement tout le monde ou presque s'en fiche...