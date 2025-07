Microsoft corrige enfin un problème majeur qui paralysait la fonction « Imprimer en PDF » sur Windows 11 24H2 depuis les mises à jour d'avril et de juin 2025. Ce bug empêchait l'apparition de l'imprimante virtuelle et bloquait l'installation de son pilote, générant une erreur 0x800f0922 lors des tentatives de réactivation. Un correctif est déjà disponible en préversion, et l'intégration à la mise à jour de juillet est imminente.

Pourquoi "Imprimer en PDF" était-il hors service sur Windows 11 ?

La fonctionnalité Imprimer en PDF, outil précieux pour convertir n'importe quel document en un fichier PDF universel, est devenue inopérante pour certains utilisateurs après l'installation de la mise à jour d'avril 2025 ou de la mise à jour de sécurité de juin pour Windows 11 24H2. Les symptômes étaient clairs : l'imprimante disparaissait des options disponibles, et toute tentative de réactiver la fonctionnalité, nommée Printing-PrintToPDFServices-Feature, se soldait par un échec avec le code d'erreur 0x800f0922. Un blocage qui impactait directement la productivité et le flux de travail de nombreux utilisateurs.

Comment Microsoft a-t-il résolu ce problème critique ?

Conscient du désagrément, Microsoft a finalement réagi. La solution technique a été intégrée dans la mise à jour cumulative facultative KB5060829 pour Windows 11 24H2, déployée ce 2 juillet 2025. Cette préversion est accessible dès maintenant pour les utilisateurs les plus pressés via Windows Update. Pour le grand public, le correctif sera automatiquement inclus dans le prochain Patch Tuesday de juillet, assurant une résolution stable et sans effort manuel pour la majorité des systèmes. C'est une correction bienvenue pour cette fonctionnalité essentielle.

Existe-t-il des solutions de contournement en attendant la mise à jour stable ?

Oui, des méthodes temporaires avaient été proposées, bien que leur fiabilité soit mitigée. Les utilisateurs pouvaient tenter d'activer manuellement "Microsoft Print to PDF" via la boîte de dialogue des fonctionnalités Windows (en tapant "fonctionnalités optionnelles" après Windows + R). Une autre option consistait à utiliser des commandes PowerShell en mode administrateur. Cependant, Microsoft a lui-même averti que ces manipulations pouvaient échouer et déclencher la même erreur 0x800f0922, les rendant peu fiables comme solutions définitives. Il est souvent préférable d'attendre la mise à jour officielle pour une correction pérenne. Ce n'est d'ailleurs pas le premier incident lié à l'impression que Microsoft a dû gérer récemment.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la fonction "Microsoft Print to PDF" ?



C'est une imprimante virtuelle intégrée à Windows qui permet de convertir n'importe quel document ou page web en fichier PDF sans avoir besoin de logiciels tiers. Elle simule une impression mais au lieu d'envoyer le document à une imprimante physique, elle le transforme en PDF.

Quel était le problème exact avec "Print to PDF" ?



Après certaines mises à jour de Windows 11 24H2 (notamment celle d'avril et de juin 2025), la fonction disparaissait des options d'impression, et son pilote ne pouvait plus s'installer correctement, affichant l'erreur 0x800f0922. Cela rendait impossible la création de fichiers PDF via cette méthode.

Comment puis-je obtenir le correctif ?



Le correctif est déjà disponible via la mise à jour facultative KB5060829. Si vous ne l'installez pas manuellement, il sera automatiquement intégré et déployé avec les mises à jour de sécurité du Patch Tuesday de juillet 2025.