Pour Windows 11, la recherche Windows améliorée a commencé à faire son apparition sur Copilot+ PC et pour les Windows Insiders. Elle ajoute l'indexation sémantique pour mieux comprendre les requêtes et s'appuie sur des modèles d'IA.

Cette recherche Windows améliorée se retrouve dans l'Explorateur de fichiers et permet de partir en quête de fichiers à l'aide de mots dans des requêtes plus naturelles, même si ces mots ne sont pas dans les noms des fichiers eux-mêmes.

Après les fichiers et les images en local, Microsoft annonce la prise en charge des photos dans le cloud (OneDrive) avec la recherche améliorée.

Une exclusivité Copilot+ PC

« Utilisez simplement vos propres mots pour trouver des photos stockées et enregistrées dans le cloud en décrivant leur sujet. Par exemple ' châteaux européens ' ou ' pique-nique d'été ' dans la zone de recherche située dans le coin supérieur droit de l'Explorateur de fichiers », écrit Microsoft.

Microsoft souligne qu'en plus des photos stockées en local, les photos provenant du cloud s'afficheront ensemble dans les résultats de recherche. Les fichiers dans le cloud auront droit au même traitement et la recherche peut également être effectuée via le champ de recherche Windows sur la barre des tâches.

Le déploiement hors du cadre du programme Windows Insider n'est pas précisé. Les Copilot+ PC avec puce Snapdragon sont les premiers concernés. Les Copilot+ PC équipés de processeurs AMD et Intel suivront ultérieurement.