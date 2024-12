La situation devient de plus en plus critique pour les utilisateurs de Windows 10 : la fin du support de l'OS approche et d'ici la fin de l'année prochaine, ils seront livrés à eux-mêmes.

Microsoft profite de la situation pour distiller une communication alarmiste sur les risques de l'absence de support... Et dans les faits, ce son des millions de PC qui seront laissés sur la touche : soit incapables d'évoluer vers Windows 11, soit jetés aux ordures.

On assiste toutefois à une situation étonnante, car Windows 11 avait tendance à progresser face à Windows 10 sur le marché, et pour ce mois de novembre, le dernier OS de Microsoft affiche un recul. Windows 11 a ainsi cédé des parts de marché à Windows 10 en novembre 2024 avec 34,94% de parts, soit une baisse de 0,64 points par rapport à octobre.

À l'opposée, Windows 10 s'affiche à 61,83% de parts de marché, soit une augmentation de 0,88 points...

Des chiffres difficiles à expliquer si ce n'est que Statcounter se base sur les connexions à certains navigateurs Internet. Il se peut que face à la communication de Microsoft ces derniers mois, nombre d'utilisateurs aient rallumé d'anciens PC pour tenter de voir s'ils étaient éligibles à Windows 11 ou non...

Dans tous les cas, Windows 11 ne devrait faire que progresser au fil des mois, puisqu'aucune solution n'est pour le moment envisagée pour les configurations ne répondant pas à ses prérequis, le renouvellement matériel forcé est donc bel et bien en marche chez les utilisateurs.