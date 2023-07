Dans le cadre d'une build 25905 de Windows 11 Insider Preview qui est poussée dans le canal Canary, Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité de récupération adossée à Windows Update. Elle doit permettre de résoudre des problèmes grâce à Windows Update.

Le cas échéant, il s'agira via Windows Update de télécharger et installer une version dite de réparation du système d'exploitation. L'opération réinstalle Windows, sans supprimer les fichiers, les paramètres ou les applications. Une sorte de réinstallation simplifiée de Windows.

Selon Microsoft, une telle option est avant tout destinée à maintenir un appareil sécurisé et à jour. Reste qu'il sera possible de résoudre des problèmes, en même temps que l'application des derniers correctifs par le biais de Windows Update.

Avec du code Rust dans le noyau

La build 25905 de Windows 11 est par ailleurs la première à intégrer du code Rust dans le noyau Windows. Une évolution qui est dans la lignée d'une annonce faite en début d'année. Par rapport à C et C++, l'objectif est d'améliorer la sécurité avec ce langage de programmation Rust à mémoire sécurisée (conçu par Mozilla Research).

" Cette version préliminaire est livrée avec une implémentation anticipée de fonctionnalités critiques du noyau en Rust. En particulier, win32kbase_rs.sys contient une nouvelle implémentation de la région GDI (ndlr : interface de périphérique graphique). Bien qu'il s'agisse d'un petit essai, nous continuerons à augmenter l'utilisation de Rust dans le noyau. "

Un directeur technique de Microsoft Azure avait souligné que " la réécriture de Windows en Rust n'est probablement pas près d'arriver. "