Microsoft a discrètement introduit un changement dans une build de Windows 11 Insider Preview (canaux Dev et Beta). Il lève une restriction qui entravait l'adoption de Smart App Control. Jusqu'à présent, l'activation de cette fonctionnalité de sécurité nécessitait une nouvelle installation (clean install) du système d'exploitation.

Qu'est-ce que Smart App Control ?

Smart App Control, ou SAC, est un service de sécurité intelligent basé sur le cloud, introduit par Microsoft en 2022 et exclusif à Windows 11. Son objectif est de bloquer de manière proactive les applications non fiables ou potentiellement dangereuses, avant même qu'elles ne puissent s'exécuter sur le système.

Cependant, sa condition sine qua non pouvait être quelque peu rédhibitoire. Si un utilisateur le désactivait, il était impossible de le réactiver sans procéder à une réinstallation complète de Windows.

Cette exigence, pensée pour garantir l'intégrité du système dès le départ, a rendu la fonctionnalité largement ignorée par le grand public.

Une simplification pour Smart App Control

" Nous mettons à jour Smart App Control (SAC) pour que vous puissiez désormais l'activer ou le désactiver sans aucune exigence de clean install ", a indiqué Microsoft dans les notes de version de la build 26220.7070.

L'opération se fera via un simple interrupteur. Les utilisateurs pourront se rendre dans les paramètres de Sécurité Windows, puis " Contrôle des applications et du navigateur ", pour trouver les réglages de Smart App Control.

L'état de Smart App Control pourra alors être modifié à volonté, comme pour n'importe quelle autre fonction de protection du système.

Des bénéfices attendus pour les performances

Au-delà de la sécurité, l'un des avantages mis en avant par Microsoft est l'impact réduit de SAC sur les performances du PC. Contrairement aux antivirus traditionnels, qui sont réactifs et scannent en permanence les fichiers en arrière-plan, ce contrôle intelligent des applications agit en amont, ce qui allège la charge sur le système.

Le changement concernant Smart App Control a été repéré par Neowin. À ce stade, il s'agit encore d'un test. Un déploiement grand public pourrait intervenir début 2026.