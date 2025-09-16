C'est une de ces petites améliorations qui ne changent pas le monde mais qui simplifient vraiment le quotidien. Repérée dans les dernières versions de test de Windows 11, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : un bouton "Speed Test" intégré au menu réseau.

L'idée, repérée par l'habitué des fuites Phantomofearth, est de proposer un raccourci direct pour vérifier la santé de sa connexion Internet, sans avoir à ouvrir un navigateur et chercher un site spécialisé.

Comment cette nouvelle fonction de test de vitesse est-elle intégrée ?

L'intégration est pensée pour être la plus intuitive possible. Le nouveau bouton de test de vitesse sera accessible à deux endroits stratégiques : dans le panneau des paramètres rapides du Wi-Fi (le menu qui s'ouvre en cliquant sur l'icône réseau) et dans le menu contextuel qui apparaît lors d'un clic droit sur cette même icône.

Un clic sur ce bouton ouvrira alors une page du moteur de recherche Bing, qui héberge l'outil de mesure de débit. Ce n'est donc pas une application native, mais un simple raccourci, intelligemment placé là où on en a le plus besoin.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth ? (@phantomofearth) September 13, 2025

Est-ce vraiment une innovation ou un simple gadget ?

Il ne s'agit pas d'une nouveauté technique majeure, mais plutôt d'une amélioration notable de l'expérience utilisateur. Jusqu'à présent, pour tester sa connexion, il fallait soit se rendre sur des sites comme Speedtest.net ou nPerf, soit utiliser des outils plus avancés comme les PowerToys de Microsoft.

En plaçant un raccourci directement dans la barre des tâches, Microsoft rend le diagnostic accessible à tous. Plusieurs questions restent toutefois en suspens : le raccourci forcera-t-il l'ouverture du test dans Edge ? Quelle sera la fiabilité de l'outil de Bing face aux références du marché ? L'avenir nous le dira.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tous ?

Pour le moment, ce bouton de test de vitesse est uniquement présent dans les versions de test (Beta, Dev et Canary) de Windows 11. Microsoft n'a pas encore communiqué de date de déploiement officielle pour le grand public.

Cependant, si les retours des testeurs sont positifs, cette fonctionnalité a toutes les chances d'être intégrée dans une future mise à jour majeure du système d'exploitation. C'est un petit pas pour l'OS, mais un grand pas pour les utilisateurs confrontés à des problèmes de connexion récurrents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le test de vitesse est-il intégré directement dans Windows ?

Non, il ne s'agit pas d'une application native. Le bouton est un simple raccourci qui ouvre le service de test de vitesse de Bing dans votre navigateur web. C'est une solution hybride qui offre un accès rapide sans alourdir le système d'exploitation.

Devra-t-on obligatoirement utiliser Microsoft Edge ?

C'est l'une des principales inconnues. Compte tenu des habitudes de Microsoft, il est possible que le lien soit forcé à s'ouvrir dans Edge, quel que soit votre navigateur par défaut. Cela reste à confirmer lors du déploiement final de la fonctionnalité.

Cet outil est-il aussi fiable que Speedtest.net ?

La fiabilité des outils de test de débit dépend de nombreux facteurs, notamment la localisation des serveurs de test. Si les services comme Speedtest by Ookla ou nPerf sont des références établies, l'outil de Bing devra faire ses preuves. Il sera probablement suffisant pour un diagnostic rapide, mais les utilisateurs avancés préféreront peut-être toujours les solutions spécialisées.