Selon la dernière enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve, Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concerne 42 % des configurations. C'est une progression de 11,5 % sur un mois.

Windows 10 enregistre une baisse de 12 % pour s'établir à 53,3 %. Il existe encore des traces de Windows 7 à 0,75 %, tandis que Windows 8.1 est à 0,16 %. Après le 1er janvier 2024, le client Steam ne fonctionnera plus sur Windows 7 et Windows 8.1.

Sur la plateforme Steam, Windows compte pour 96,6 % des appareils, 1,9 % pour Linux et 1,5 % pour macOS. À noter que Steam va abandonner le support de macOS 10.13 (High Sierra) et macOS 10.14 (Mojave) à partir du 15 février 2024.

La participation à l'enquête de Steam est facultative. Elle n'implique donc pas la totalité des utilisateurs de la plateforme.

Les chiffres au-delà du jeu

D'après les chiffres de StatCounter, la part de marché de Windows 11 sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation de Microsoft est de 27 %. Elle est de 68 % pour Windows 10, sachant que Windows 7 et Windows 8.x sont respectivement à 3,2 % et 1,6 %.

La part de marché de Windows sur l'ordinateur de bureau est proche de 69 %, 21,2 % pour macOS, 3,7 % pour Chrome OS (qui est placé dans cette même catégorie) et 3,2 % pour Linux.

Les chiffres de StatCounter se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites.