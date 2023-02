Windows 11 peine toujours à convaincre les utilisateurs : pour beaucoup d'entre eux déjà sous Windows 10, la fiche technique imposée par l'OS reste inaccessible. Et les changements apportés par W11, même s'il est gratuit, ne suffisent pas à motiver un renouvellement de matériel.

Car rappelons que W11 impose aux utilisateurs de disposer d'une carte mère dotée d'une puce TPM 2.0 et Secure Boot, mais également un processeur AMD Ryzen de 2e génération ou Intel de 8e génération. Ajoutons à cela que la machine doit disposer d'au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ainsi qu'un GPU compatible DirectX 12.

Une version Light, sans prérequis ou presque

Cette configuration, nécessaire selon Microsoft pour garantir la sécurisation des données, serait vitale au noyau de Windows 11. Néanmoins, ces limites mettent sur la touche nombre d'utilisateurs.

Un développeur a toutefois une solution : NTDEV a mis au point une version "Light" de Windows 11 qui peut à la fois être installée sur les machines dotées d'une petite configuration, mais également celles qui ne remplissent pas les conditions d'accès à Windows 11 au niveau des modules de sécurité.

Le développeur s'est appuyé sur Windows 11 Pro 22H2 et a entrepris d'effacer l'ensemble des modules et applications superflues de l'OS. Cette version de W11 ne propose ainsi aucun bloatware. Il n'occupe ainsi que 8 Go d'espace disque contre 20 pour la version normale ne requiert aucune puce TPM ni SecureBoot, ne demande que 2 Go de RAM et l'installation peut se faire sans compte Microsoft.

Reste qu'il faudra une clé de licence authentique pour profiter de cette version qui est téléchargeable ici.

Concernant les mises à jour, c'est toujours l'inconnue et Microsoft pourrait décider de ne pas déployer de patch de sécurité sur ces versions custom de Windows.