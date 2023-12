Microsoft aurait quelques hésitations au niveau du nom à donner à sa prochaine version de Windows. Celui que l'on appelle Windows 12 depuis plusieurs mois pourrait ainsi ne pas exister en tant que tel.

Le système qui viendra remplacer Windows 11 est attendu pour l'année prochaine, et actuellement, il est connu en interne chez Microsoft sous le nom de code Hudson Valley. C'est en octobre 2024 que Microsoft lancera son nouveau système, mais il n'est actuellement pas assuré qu'il se nomme Windows 12 puisque la marque pourrait opérer un changement radical dans la dénomination de son OS.

Un nouveau système d'exploitation au nom incertain

La situation est complexe pour Microsoft qui avait déjà eu grand mal à imposer Windows 10 (1 milliard d'utilisateurs), qui peine encore à recruter sur Windows 11(400 millions), et qui pourrait donc éparpiller un peu plus ses utilisateurs avec une troisième version numérotée 12 qui afficherait un peu plus la fragmentation au sein de ses propres OS.

Microsoft pourrait ainsi éviter quelconque numéro pour tenter de sauver les apparences... Mais des changements seraient également introduits au sein du cycle de mises à jour de l'OS, qui reviendrait à quelque chose de plus traditionnel : une grosse mise à jour à l'automne au lieu de MAJ plus petites au fil des mois...

On sait que le prochain Windows sera particulièrement orienté vers l'intégration de l'Intelligence artificielle et qu'il profitera d'un nouveau design. Il s'agira bel et bien d'un tout nouvel OS et de fait, peu importe le nom, Microsoft devra s'attendre à des utilisateurs méfiants, mécontents et à des détracteurs.