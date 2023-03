Il s'agit toujours d'un point de crispation de Windows 11 : les prérequis à l'installation posent problème à nombre d'utilisateurs qui ne souhaitent pas changer de configuration simplement pour profiter du nouvel oS de Microsoft.

Rappelons que Windows 11 impose une configuration relativement moderne avec un CPU récent (8e gen Intel ou Zen 2 AMD), une carte mère dotée d'une puce TPM 2.0, qui prend en charge le SecureBoot, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Windows 12 : des prérequis en hausse

Malheureusement, ces prérequis devraient être reconduits pour Windows 12, et même aller encore un peu plus loin...

Selon les premiers éléments repérés par le site allemand Deskmodder, Windows 12 devrait continuer d'imposer la puce de protection TPM 2.0 afin de garantir, selon Microsoft, un haut niveau de sécurité et de se conformer ainsi plus facilement au secteur de l'entreprise et des administrations. Mais Windows 12 pourrait faire l'impasse sur le TPM 2.0 si la machine hôte propose en échange la nouvelle norme de sécurisation Pluton disponible sur du matériel proposé à la vente depuis l'été 2022, son recours serait toutefois optionnel.

La quantité de RAM nécessaire serait également en évolution, passant de 4 à 8 Go. Microsoft explique ce choix par l'intégration de nombreux outils et d'une grande partie de l'OS dans le Cloud, qui implique donc la nécessité de disposer d'une forte mémoire tampon. Enfin, coté CPU, on devrait profiter de la même liste que celle actuellement en place pour Windows 11.