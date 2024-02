Depuis plusieurs mois, il était presque pris pour acquis que Microsoft sortirait Windows 12 dans le courant de cette année 2024. Finalement, les plans ont changé au sein du géant américain, qui compte faire durer un peu plus Windows 11 en espérant voir les utilisateurs basculer un peu plus massivement vers son OS avant d'en changer.

Microsoft vient ainsi de confirmer qu'une mise à jour majeure de Windows 11 sortirait prochainement et qu'elle serait baptisée Windows 11 24H2, et non Windows 12. Il s'agira de la mise à jour annuelle de Windows, prévue pour la seconde moitié de l'année.

Rendez-vous en 2025 pour Windows 12

Compte tenu de l'ampleur de la mise à jour et des annonces faites par Microsoft quant à sa volonté d'intégrer ses IA au sein de Windows 12, beaucoup s'attendaient à ce que cette mise à jour soit en réalité Windows 12. Finalement, il s'agira d'une nouvelle version de Windows 11.

Pour Microsoft, la situation reste encore complexe : Windows 11 n'a pas réussi à convaincre la majorité des utilisateurs, notamment du fait de prérequis matériels qui laissent une grande partie des PC sur la touche... La fin du support de Windows 10 pourrait inciter les utilisateurs à réinvestir dans du matériel plus récent, compatible avec Windows 11. Mais Microsoft pense sans doute qu'il serait peu opportun de déployer un Windows 12 qui ne ferait qu'ajouter un peu plus de pression sur les épaules des utilisateurs dotés d'anciens PC... Avec le risque de voir des parcs entiers d'utilisateurs faire le choix de basculer vers Linux ou même sur macOS.