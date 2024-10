Que l'on soit clair, cela ne sert à rien, et pourtant le youtubeur MetraByte s'était récemment lancé pour défi de lancer Windows 95 sur une console portable Nintendo New 3DS.

Il s'agit avant tout d'un projet de démonstration visant à mettre en oeuvre diverses techniques permettant d'exploiter du matériel qui n'est à l'origine pas conçu pour faire tourner certains logiciels.

Généralement, c'est le jeu Doom que l'on tente de faire tourner sur tout et n'importe quoi, du lecteur MP3 au robot cuiseur en passant par les tests de grossesses à écran LCD...

Mais avec la console de Nintendo, l'exercice aurait paru trop simple... Alors c'est Windows 95 qui a été choisi, l'installation présentant nombre d'obstacles, le plus important étant la compatibilité matérielle...

Finalement, c'est une New 3DS qui a été choisie, version légèrement plus performante que la 3DS d'origine et capable de faire tourner quelques titres exclusifs en son temps... Car la machine accuse presque 10 ans au compteur désormais.

Pour lancer Windows 95 dessus, il aura fallu passer par l'émulateur DOSBox. Après quelques heures, il devient possible de profiter de W95, à condition de composer avec quelques lenteurs. L'installation en elle-même prend des heures, les plantages et bugs sont nombreux et toutes les applications ne fonctionnent pas.

C'est avant tout une démonstration technique : rien n'encourage à réaliser la même chose sur sa machine.