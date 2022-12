Selon une étude d'Atlas VPN, près de 62,3 millions de nouveaux échantillons de malwares pour Windows, macOS, Linux et le système d'exploitation mobile Android ont été détectés au cours des trois premiers trimestres de l'année 2022. Un chiffre assez impressionnant, mais c'est toutefois une baisse de 34 % en un an.

Avec quasiment 59,6 millions d'échantillons de logiciels malveillants et nuisibles, Windows compte pour 95,6 % de tous les nouveaux malwares découverts sur la période prise en considération. Un taux qui descend à 2,8 % pour Linux, 1,5 % pour Android et donc moins de 0,1 % pour le système d'exploitation macOS d'Apple.

L'analyse se base sur des données de l'organisation allemande AV-Test qui propose des tests indépendants de solutions de cybersécurité. Pour la principale cible des malwares que demeure Windows, AV-Test publie un classement des meilleures solutions antivirus et notamment à destination des particuliers.

AV-Test distingue de nombreux Top Produit

Entre septembre et octobre 2022, un peu moins d'une vingtaine de solutions de sécurité avec des paramètres par défaut ont été évaluées sur Windows 10 (dans son édition Pro). En soulignant qu'à ce jour, Windows 10 est la version de Windows qui reste de loin la plus utilisée.

L'évaluation d'AV-Test se fait selon trois critères principaux qui sont notés sur 6 et dès lors la possibilité d'obtenir un score maximal de 18 points : la protection contre les infections de malwares et les attaques web, l'influence sur les ressources du système d'exploitation, l'effet sur l'utilisation de l'ensemble de l'ordinateur.

À ce petit jeu, l'antivirus d'Avira obtient par exemple la note globale maximale. Il n'est pas seul avec huit autres produits d'Ahnlab, Avast, AVG, G Data, Kaspersky, McAfee et NortonLifeLock. Un point notable est que AV-Test se concentre sur des scénarios d'attaques réalistes et avec des menaces du monde réel. Ils mettent à l'épreuve toutes les protections des solutions testées.

L'antivirus de base de Microsoft se défend

L'antivirus de Microsoft (Defender) s'en tire avec les honneurs. Cependant, il n'obtient pas une certification de Top Produit contrairement à la très grande majorité des autres solutions de sécurité, faute d'un score total qui n'est pas égal ou supérieur à 17,5 points.

Pour les évaluations de septembre à octobre, ce n'est pas à cause de la protection contre les infections de malwares que Microsoft Defender ne fait pas partie du très haut du panier, mais en raison de son influence moyenne sur la vitesse de l'ordinateur en usage quotidien qui a été pénalisée.

Le ralentissement est essentiellement constaté lors de l'installation d'applications fréquemment utilisées et davantage encore avec la copie plus lente de fichiers, que ce soit localement ou en réseau. Pour autant, Microsoft Defender est déjà parvenu à obtenir une certification Top Produit lors de précédentes évaluations. Rien n'est donc figé, et c'est une règle qui vaut pour l'ensemble des solutions de sécurité...