C'est la fin d'une époque. Après presque 40 ans de service, le tristement célèbre écran bleu de la mort, le fameux BSOD (Blue Screen of Death), s'apprête à disparaître des ordinateurs équipés de Windows 11. Microsoft a officialisé son remplacement par un écran noir.

La modification était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et des Windows Insiders ont pu avoir droit à un écran vert en guise de prélude au changement. Finalement, la modification n'attendra pas la version 25H2 de Windows 11 et sera déployée dans le courant de cet été avec la version 24H2 actuelle de Windows 11.

Un lifting visuel pour moins de panique

Le nouvel affichage se veut plus sobre. Fini le bleu électrique, le smiley grimaçant et le QR code. Place à un fond noir, un texte à la police plus petite et beaucoup d'espace vide. De quoi rendre la notification d'erreur critique moins anxiogène ?

« Cette interface mise à jour améliore la lisibilité et s'aligne mieux avec les principes de conception de Windows 11, tout en conservant les informations techniques à l'écran lorsque cela est nécessaire », indique Microsoft.

Le cas échéant… l'écran noir de la mort proposera donc les informations techniques comme le code d'arrêt et le pilote défaillant.

Plus qu'une couleur, une refonte technique

L'information plus lisible permettra aux administrateurs IT d'identifier la cause d'un plantage sans devoir systématiquement analyser les fichiers de vidage sur incident (crash dump) avec des outils complexes.

Dans un effort pour fluidifier l'expérience des redémarrages inattendus, Microsoft annonce en outre avoir déjà réduit le temps d'arrêt lors d'un crash à environ deux secondes pour la plupart des utilisateurs, grâce à une collecte de données optimisée.

Microsoft introduit en parallèle une fonction Quick Machine Recovery (QMR). Cette récupération rapide de la machine doit permettre de sortir les PC d'une boucle de redémarrage qui les bloque dans l'environnement de récupération Windows (Windows RE).

QMR permettra à Microsoft de déployer des correctifs ciblés via Windows RE et le système automatisera les réparations. Il y aura une activation par défaut sur l'édition Famille de Windows 11, tandis que les administrateurs IT auront le contrôle total sur les éditions Pro et Entreprise de Windows 11.