Un vestige de Windows est sur le point d'évoluer. Microsoft travaille sur une refonte de la boîte de dialogue Exécuter (raccourci clavier Windows + R), un outil emblématique des utilisateurs avancés.

Repérée dans les dernières builds de Windows 11 en preview par le leaker Phantomofearth, la nouvelle interface marque une rupture esthétique.

À quoi ressemble la nouvelle interface pour Exécuter ?

La nouvelle version abandonne le design spartiate pour une apparence beaucoup plus en phase avec le reste du système d'exploitation Windows 11. Elle est plus grande, avec un champ de saisie élargi et une liste des commandes récentes qui s'affiche au-dessus.

L'un des ajouts est l'affichage des icônes d'applications lorsqu'une correspondance est trouvée, ce qui apporte une touche de modernité et de clarté. La mise à jour s'inscrit dans la lignée du langage visuel Fluent Design pour une plus grande cohérence globale.

Un changement qui ne sera pas obligatoire

Conscient de l'attachement de certains utilisateurs aux interfaces classiques, Microsoft a prévu une option de retour en arrière. La nouvelle interface pourra être activée ou désactivée directement depuis les paramètres système avancés de Windows 11.

À noter que le changement n'a pas encore fait l'objet d'une annonce officielle de Microsoft, mais le groupe de Redmond semble enclin à s'attaquer aux détails et à certaines incohérences visuelles de Windows 11. Il n'y a pas que l'IA...