Sur Windows 11, Microsoft entreprend une démarche de modernisation de l'interface utilisateur de Windows Hello. Un relooking avec une nouvelle iconographie, de nouveaux écrans et globalement l'adoption des dernières normes visuelles du système d'exploitation.

" Les visuels Windows Hello mis à jour sont conçus pour faciliter une communication rapide et claire. Ils apparaissent sur l'écran de connexion de Windows, ainsi que sur d'autres flux d'authentification tels que les passkeys, le Microsoft Store et bien d'autres ", écrit Microsoft.

L'interface utilisateur remaniée sera donc avec un large spectre, y compris dans le cadre du recours aux clés d'accès pour une connexion à des sites web et à des applications. Microsoft dit vouloir se concentrer sur une authentification intuitive et transparente.

La nouvelle interface de Windows Hello fait pour le moment l'objet d'un test auprès des Windows Insiders. Elle est progressivement déployée dans le canal bêta. A priori, il faudra encore attendre plusieurs semaines ou même mois avant une arrivée pour le commun des utilisateurs de Windows 11. En attendant, Microsoft est en quête d'avis et de commentaires.

En marge d'une nouvelle API

Le mois dernier, Microsoft a annoncé la prise en charge d'une API pour permettre aux fournisseurs de clés d'accès tiers de se connecter à la plateforme Windows 11. Un travail qui se fait en collaboration avec 1Password, Bitwarden et d'autres partenaires pour une intégration.

" Vous pourrez utiliser la même passkey sur Windows 11 que celle que vous avez créée sur votre appareil mobile, et ensemble, nous pouvons relever le niveau en matière de sécurité de connexion avec les clés d'accès. "