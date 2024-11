Au cours de ces derniers mois, Microsoft a fait en sorte de basculer les utilisateurs vers la nouvelle application Outlook pour Windows, mais sans fixer de date butoir pour la fin de la prise en charge des anciennes applications. Une lacune qui est désormais comblée.

Pour les applications Windows Mail (Courrier), Calendar (Calendrier) et People (Contacts), le support s'arrêtera le 31 décembre 2024. Dans l'entremise, les utilisateurs existants sont plus que jamais aiguillés vers l'adoption du nouveau Outlook pour Windows.

" Après le 31 décembre 2024, les utilisateurs ne seront plus en mesure d'envoyer et de recevoir des e-mails à l'aide de Windows Mail. Les e-mails locaux, les événements de calendrier et les contacts stockés dans Mail, Calendar et People resteront exportables ", écrit Microsoft.

Disponibilité générale depuis cet été

Le déploiement de la nouvelle application Outlook pour Windows a été une procédure au long cours, sachant que la disponibilité générale a été atteinte au mois d'août dernier. Par ailleurs, la nouvelle version web d'Outlook est conçue pour prendre le relais au final.

Du côté des professionnels et avec différents types de licences (perpétuelle et abonnement), la fin de support de la version dite classique d'Outlook n'interviendra pas avant 2029.