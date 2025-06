Depuis le début du mois de juin, un bug aussi étrange que frustrant frappe les utilisateurs de Windows : leur navigateur Google Chrome refuse de se lancer, se fermant instantanément sans le moindre message d'erreur. Après des semaines d'enquête menée par la communauté d'utilisateurs, Google a finalement confirmé la source du problème. Le coupable ? Une fonctionnalité de Microsoft, son propre outil de contrôle parental Family Safety.

Quel est ce bug qui empêche Chrome de fonctionner ?

Le problème vient directement de la fonction "Filtrer les sites Web inappropriés" de l'outil Family Safety intégré à Windows. Lorsqu'elle est activée pour un compte, elle peut empêcher de manière totalement aléatoire le lancement de Google Chrome. Le plus troublant dans cette affaire, c'est que le bug semble ne cibler que le navigateur de Google. D'autres navigateurs, comme Firefox ou même Opera (pourtant basé sur la même technologie que Chrome), continuent de fonctionner parfaitement. Le navigateur maison de Microsoft, Edge, n'est évidemment pas concerné.

Pourquoi le silence de Microsoft est-il si problématique ?

Parce qu'il alimente la suspicion. Plus de deux semaines après les premiers signalements et la confirmation de la cause par Google, Microsoft n'a toujours pas reconnu publiquement le bug. Aucun correctif officiel n'a été déployé. Ce silence radio est perçu par beaucoup comme une forme de mépris et renforce le sentiment persistant que l'entreprise utilise son système d'exploitation pour rendre l'utilisation de ses concurrents plus compliquée. Pendant que Microsoft reste muet, ce sont les utilisateurs, les familles et même des établissements scolaires qui se retrouvent pénalisés.

Comment contourner le problème en attendant un correctif ?

En attendant une réaction de la firme de Redmond, la communauté a trouvé des solutions de contournement. Aucune n'est parfaite, mais elles ont le mérite de fonctionner. Voici les deux principales :

Désactiver le filtre web : Dans les options de Family Safety, il est possible de désactiver le "filtrage des sites inappropriés". Le problème, c'est que cette manipulation rend le contrôle parental quasi inutile.

Renommer le fichier de Chrome : C'est la solution la plus efficace. En allant dans le dossier d'installation de Chrome et en renommant le fichier `chrome.exe` en `chrome1.exe`, on contourne le blocage et le navigateur se lance à nouveau normalement.

Ces "bricolages" dépannent, mais ne remplacent pas un vrai correctif que seul Microsoft peut fournir.

Pour mieux comprendre



Ce bug est-il volontaire de la part de Microsoft ?

Il est impossible de le prouver et il s'agit très certainement d'un véritable bug involontaire. Cependant, le fait qu'il ne touche que Google Chrome, le principal concurrent de Microsoft Edge, et que l'entreprise tarde à communiquer et à corriger le problème, alimente logiquement les soupçons de favoritisme chez de nombreux utilisateurs.

Suis-je concerné si je n'utilise pas le contrôle parental ?

Non. Ce bug ne se déclenche que si la fonction Family Safety est active sur un compte utilisateur Windows, et plus précisément si l'option de filtrage des sites web est cochée. Si vous n'utilisez pas de contrôle parental, vous n'avez rien à craindre.

Laquelle des deux solutions de contournement est la meilleure ?

Renommer le fichier `chrome.exe` en `chrome1.exe` est de loin la meilleure solution temporaire. C'est une manipulation rapide qui permet de continuer à utiliser Chrome sans désactiver la protection du contrôle parental, qui est l'autre option mais qui laisse les enfants sans aucun filtre de navigation.