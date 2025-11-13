Pavan Davuluri, le président de la division Windows chez Microsoft, pensait sans doute célébrer une avancée technologique. En parlant d'un "OS agentique" (agentic OS) sur X (ex-Twitter) lundi dernier, avant la grand-messe Microsoft Ignite, il a déclenché une tempête.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Sous son message, les commentaires se sont accumulés avec une virulence rare, rejetant massivement cette vision d'un Windows dopé à l'intelligence artificielle.

Qu'est-ce que cet "OS agentique" voulu par Microsoft ?

C'est la nouvelle obsession de Microsoft. Le concept d'OS agentique désigne un système capable d'anticiper les besoins, d'automatiser des tâches complexes et d'orchestrer des actions sans intervention humaine constante. Au lieu de se contenter d'exécuter des commandes, Windows deviendrait proactif.

Il s'appuierait sur des agents d'intelligence artificielle comme Copilot pour gérer fichiers, applications et ressources de manière autonome. Pour y parvenir, Microsoft a réunifié ses équipes d'ingénierie (Windows, Azure) et créé une division CoreAI dédiée.

Pourquoi ce rejet unanime des utilisateurs ?

"Arrêtez ces absurdités. Personne ne veut ça." Ce commentaire, lu sous le tweet de Davuluri, résume le sentiment général. La proportion de réactions négatives est massive. Un autre utilisateur interpelle : "Vous recevez des retours massivement négatifs sur tout ce qui touche à l'IA. Et pourtant vous persistez. Pourquoi ?"

Windows is evolving into an agentic OS, connecting devices, cloud, and AI to unlock intelligent productivity and secure work anywhere. Join us at #MSIgnite to see how frontier firms are transforming with Windows and what’s next for the platform. We can’t wait to show you!… — Pavan Davuluri (@pavandavuluri) November 10, 2025

Les reproches portent moins sur la technologie que sur les priorités. Beaucoup estiment que Windows souffre de problèmes plus urgents. La stabilité inquiète, chaque mise à jour semblant introduire de nouveaux bugs. "Windows évolue vers un tas de bugs informe", fulmine un internaute, qui vise aussi la fin du support de Windows 10.

Microsoft fonce-t-il dans le mur ?

L'entreprise semble ignorer la grogne et persiste. Cette approche nourrit le sentiment que Microsoft instrumentalise Windows pour maximiser ses revenus récurrents, transformant un logiciel payant en plateforme de services (OneDrive, Copilot).

Les coupes budgétaires massives chez Xbox et Surface, destinées à financer les infrastructures IA, renforcent ce sentiment. Microsoft semble sacrifier ses produits établis sur l'autel d'une technologie dont le grand public ne veut manifestement pas, du moins pas avant que l'OS de base soit stable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "OS agentique" ?

Un "OS agentique" est un système d'exploitation qui devient proactif. Au lieu de simplement réagir aux clics de l'utilisateur, il utilise des agents d'intelligence artificielle (comme Copilot) pour anticiper les besoins, gérer des tâches complexes en arrière-plan et orchestrer plusieurs applications.

Les utilisateurs rejettent-ils l'IA en général ?

Non, les critiques visent surtout les priorités de Microsoft. Les utilisateurs se plaignent que Windows 11 est "imparfait" et instable. Ils demandent à l'entreprise de corriger les bugs existants avant d'imposer des fonctionnalités IA non désirées.

Cette stratégie est-elle nouvelle chez Microsoft ?

Non, c'est une accélération. Microsoft a créé une division CoreAI en janvier 2025, y a intégré GitHub en août, et a réunifié les équipes Windows en septembre, tout cela pour "concrétiser la vision de Windows en tant qu'OS agentique".