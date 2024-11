Ce devait être la fonctionnalité IA phare des premiers Copilot+ PC, ou du moins l'une des plus spectaculaires pour mettre en évidence leurs capacités de traitement IA en local. Dévoilé en mai dernier, Recall de Windows 11 connaît un sérieux retard à l'allumage.

Assimilable à une mémoire photographique, le principe de Recall est de prendre régulièrement et de stocker localement des instantanés de l'activité de l'utilisateur. Ce dernier peut ensuite effectuer une recherche sur ces instantanés via une frise chronologique ou une description en langage naturel.

Recall doit ainsi permettre de retrouver rapidement quelque chose qui a déjà été vu sur le PC. Les captures sont analysées grâce au NPU du PC et des modèles d'IA exécutés en local permettent d'en comprendre le contexte.

Une préversion de Recall en décembre

" Nous nous engageons à offrir une expérience sécurisée et fiable avec Recall. Nous avons récemment partagé les mises à jour de l'architecture de sécurité et de confidentialité de Recall dans un article de blog. Afin de nous assurer que nous livrons ces mises à jour importantes, nous prenons plus de temps pour affiner l'expérience ", écrit Microsoft.

Désormais, il est prévu de rendre Recall disponible en préversion d'ici le mois de décembre prochain. Ce sont les Windows Insiders qui en auront la primeur. Initialement, Recall aurait dû faire ses premiers pas sur Copilot+ PC dès le mois de juin.

Microsoft a été contraint de revoir sa copie, notamment pour le chiffrement complet de la base de données SQLite de Recall (les clés sont stockées dans le module Trusted Platform Mobile de l'appareil) et un accès conditionné à une authentification Windows Hello.

Des gages apportés pour l'option Recall

Les services impliqués dans la gestion des instantanés, des données ou les opérations de déchiffrement sont isolés dans une enclave virtualisée et sécurisée VBS (Virtualization-based Security Enclave) pour limiter l'accès. Le déchiffrement est à la volée par Hello Enhanced Sign-in Security lors de l'utilisation de Recall.

Les utilisateurs seront en mesure de filtrer les applications ou les sites web spécifiques consultés dans les navigateurs pris en charge, de contrôler la durée de conservation des instantanés et l'espace disque alloué. De base, un filtrage laisse de côté le stockage dans Recall des mots de passe, des numéros d'identité ou encore des numéros de cartes de paiement.

La fonctionnalité Recall sera une option désactivée par défaut et pourra être entièrement désinstallée. Son énième retard n'est pas une bonne nouvelle pour les Copilot+ PC et il entretient une incertitude sur le déploiement de fonctionnalités IA sur des appareils Intel et AMD, après Snapdragon X Series de Qualcomm.