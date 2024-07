Avec Windows 11 en version 24H2 (et Windows Server 2025), Microsoft va introduire d'ici la fin de cette année un nouveau concept de mises à jour cumulatives de point de contrôle (checkpoint cumulative updates).

Le groupe de Redmond annonce la couleur. Il s'agira d'économiser du temps, de la bande passante et de l'espace disque. C'est quasiment une arlésienne avec les grosses mises à jour via Windows Update ou Windows Server Update Services…

En tout cas, cet aspect est en quête perpétuelle d'optimisation du côté de Microsoft, parfois au risque d'être relativement confus. Une bonne nouvelle est que les utilisateurs n'auront rien à faire de particulier. Tout se fera de manière transparente avec Windows Update, comme une mise à jour mensuelle normale.

Microsoft met en place des checkpoints

" Vous obtiendrez des fonctionnalités et améliorations de sécurité via la dernière mise à jour cumulative par le biais de différentiels incrémentiels plus petits ne contenant que les modifications apportées depuis la mise à jour cumulative de point de contrôle précédent ", explique Microsoft dans un billet de blog.

Actuellement et pour installer uniquement les différentiels binaires sur un appareil, ils sont calculés par rapport à la version RTM des binaires. Avec la mise à jour cumulative Windows 11 24H2 en tant que point de contrôle, les différentiels binaires dans les mises à jour cumulatives suivantes seront générés par rapport à la version des binaires dans le dernier checkpoint, au lieu de la version RTM.

" Les différentiels seront plus petits et plus rapides à appliquer sur les appareils déjà synchronisés avec la dernière mise à jour cumulative de point de contrôle. " À noter que Microsoft pourra publier périodiquement des mises à jour cumulatives comme points de contrôle. Il n'est pas précisé le nombre de checkpoints prévus avec une version de Windows.