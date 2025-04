Au cœur de ce nouveau blocage se trouve un pilote bien particulier. Les sources s'accordent à dire que Microsoft a identifié ce composant logiciel spécifique comme étant la source d'une incompatibilité avec la mise à jour 24H2 de Windows 11.

Le pilote en question (sprotect.sys) est proposé par SenseShield Technology Co et il se charge de proposer de la protection par chiffrement de données à de nombreux systèmes. Concrètement, le pilote est utilisé par un grand nombre d'applications qui l'installent automatiquement pour permettre le chiffrement des données traitées.

Quel est le problème causé par ce pilote ?

L'incompatibilité entre ce driver spécifique et Windows 11 version 24H2 entraînerait des conséquences suffisamment gênantes pour justifier un blocage de la mise à jour par Microsoft. Les utilisateurs concernés évoquent un système devenu tout simplement "inutilisable" du fait de gels d'écran intempestifs entrecoupés d'écrans noirs et bleus.

Qui est concerné par ce blocage ?

Ce blocage ne concerne pas tous les utilisateurs de Windows 11, mais uniquement ceux dont le PC est équipé du driver jugé problématique. Il est intéressant de noter, comme le souligne une des sources, que même des ordinateurs neufs peuvent être affectés. Cela signifie que le pilote en question peut être présent sur des configurations récentes, et pas seulement sur des machines plus anciennes. Les utilisateurs concernés ne verront tout simplement pas la mise à jour 24H2 proposée via Windows Update.

La réponse de microsoft et les prochaines étapes

Face à cette situation, Microsoft a pris la mesure habituelle dans ce genre de cas : appliquer un "compatibility hold". Concrètement, cela empêche Windows Update de proposer la mise à jour 24H2 aux systèmes sur lesquels le pilote incompatible est détecté. La prochaine étape implique généralement une collaboration entre Microsoft et l'éditeur du pilote pour publier une version corrigée. Une fois qu'un correctif est disponible et validé, Microsoft lève le blocage, permettant aux utilisateurs concernés d'installer enfin la mise à jour.

En attendant, si vous êtes potentiellement concerné par la présence de ce driver sur votre machine, la mise à jour Windows 11 24H2 ne vous sera pas proposée. Il convient de patienter jusqu'à ce que Microsoft et le développeur du pilote aient résolu l'incompatibilité. Forcer l'installation par d'autres moyens est déconseiller, au risque de rencontrer les problèmes d'instabilité mentionnés.