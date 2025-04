Une fois de plus, une mise à jour de Windows 11 sème le chaos chez une partie des utilisateurs... Entre blocage à l'installation et mise à mort de Windows Hello, plusieurs problèmes sont recensés.

Windows hello en panne après la mise à jour

Un des problèmes majeurs signalés suite à l'installation de cette mise à jour d'avril concerne Windows Hello. Sur certains PC portables notamment, la solution d'authentification biométrique de Microsoft (reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes) cesserait tout simplement de fonctionner, empêchant les utilisateurs de se connecter via ces méthodes rapides et sécurisées.

Outre la connexion à Windows, c'est toute la procédure d'automatisation de l'authentification via empreinte digitale ou reconnaissance faciale qui bloque, contraignant les utilisateurs à s'identifier via les procédures standard à base d'identifiant et mot de passe.

Échec d'installation et codes d'erreur

Avant même de rencontrer des problèmes post-installation, certains utilisateurs peinent à installer la mise à jour KB5055523. Des échecs durant le processus d'installation sont rapportés, souvent accompagnés de codes d'erreur spécifiques comme 0x80070306, 0x800f0905 ou encore 0x800704ec. Ces erreurs empêchent l'application correcte du patch.

Que faire face à ces problèmes ?

Si vous rencontrez des difficultés avec Windows Hello après la mise à jour, ou si l'installation échoue avec l'un de ces codes d'erreur, plusieurs pistes peuvent être explorées. Microsoft a officiellement reconnu ces problèmes et devrait rapidement proposer des solutions de contournement. En attendant un correctif, il peut être judicieux de suspendre temporairement les mises à jour automatiques et de désinstaller la mise à jour KB5055523 de son ordinateur.





Autre solution proposée : se rendre dans le gestionnaire de périphériques, section caméras puis désactiver la caméra couleur (RVB) de votre ordinateur tout en conservant active la caméra infrarouge (gérée par Windows Hello).

Ensuite, il convient de se rendre dans les paramètres de compte, option de connexion et Windows Hello pour reconfigurer la reconnaissance faciale.

Cette solution ne fonctionne malheureusement qu'au cas par cas.



Notons également que la désinstallation de la mise à jour se veut toute aussi problématique puisqu'elle intègre des correctifs de sécurité critique visant à colmater des failles activement exploitées par les pirates.

La qualité des mises à jour windows en question ?

Ces incidents récurrents lors du déploiement des mises à jour de Windows 11 soulèvent des interrogations sur les processus de test et de validation avant leur diffusion à grande échelle. Chaque bug impactant des fonctionnalités essentielles comme la connexion ou l'installation elle-même nuit à l'expérience utilisateur et à la confiance dans le système de mise à jour.



À l'heure où Microsoft met en avant son IA, il serait intéressant de voir la marque l'exploiter au service de Windows 11 et de son développement. La multiplicité des configurations chez les usagers représente un défi colossal pour le maintien et l'évolution de Windows et Microsoft semble ainsi avoir de plus en plus de mal à proposer des mises à jour sans apporter de nouveaux problèmes.

La mise à jour d'avril 2025 pour Windows 11 (KB5055523) semble toutefois ne poser problème qu'auprès d'une faible partie d'utilisateurs, avec des pannes de Windows Hello et des erreurs d'installation. Il est recommandé de rester informé sur les correctifs potentiels de Microsoft avant de forcer l'installation si vous êtes concerné.