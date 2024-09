Ce n'est pas une option, mais un bug. Après la découverte surprise dans une mise à jour en préversion pour Windows 11 24H2 de la possibilité de désinstaller Recall depuis le panneau des fonctionnalités de Windows, Microsoft plaide l'erreur.

" Nous sommes au courant d'un problème où Recall est répertorié par erreur dans la boîte de dialogue ' Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows ' du Panneau de configuration. […] Ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour ", indique un porte-parole de Microsoft à The Verge.

Un tel bug est tout de même étrange. Malgré les précisions apportées, il ne faut peut-être pas exclure totalement un test de Microsoft pour trouver un moyen de se conformer à une législation comme le DMA (Digital Markets Act) en Europe.

Le " bug " de la désinstallation de Recall (source image : Deskmodder)

Recall à l'origine d'une polémique

Recall est une fonctionnalité IA qui était initialement prévue le 18 juin sur Windows 11 et des ordinateurs Copilot+ PC équipés de puces Snapdragon X Series de Qualcomm. Notamment en raison d'une polémique en matière de vie privée, Microsoft a finalement retardé son arrivée.

Par le biais d'une frise chronologique ou d'une description en langage naturel, Recall doit permettre de retrouver quelque chose qui a déjà été vu sur le PC. Pour cela, le système d'exploitation prend régulièrement des instantanés.

Les captures sont chiffrées, stockées et analysées en local grâce aux capacités IA de l'appareil et des modèles pour en comprendre le contexte. Des chercheurs en cybersécurité avaient cependant tiré la sonnette d'alarme pour un chiffrement défaillant de la base de données et un risque d'exposition à des malwares de type infostealer.

Des ajustements en cours

Microsoft ne renonce pas Recall et a revu sa copie avec l'ajout de protections supplémentaires. Par exemple, un déchiffrement à la volée par Windows Hello Enhanced Sign-in Security pour que les instantanés ne soient déchiffrés et accessibles que lorsque l'utilisateur s'authentifie.

En outre, il n'y aura pas d'activation par défaut de Recall. La fonctionnalité IA sera entièrement optionnelle (opt-in) et un choix sera recueilli lors de la configuration d'un appareil.

D'abord dans le cadre de son programme Windows Insider, Microsoft table sur une préversion de Recall au mois d'octobre sur Copilot+ PC.