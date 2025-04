Si le programme Windows Insider a déjà le mérite d'une certaine transparence, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les diverses et nombreuses annonces pour des nouveautés qui concernent Windows 11. Microsoft a la bonne idée de mettre en ligne une « roadmap » dédiée.

Une centralisation de l'information

Cette initiative permettra d'avoir une meilleure visibilité sur le calendrier de déploiement de nouveautés pour Windows 11. Une sorte d'espace centralisé avec des liens vers les informations idoines qui s'adresse aux professionnels, mais aussi aux particuliers.

La feuille de route classe les fonctionnalités selon trois grands critères de disponibilité : preview (préversion), déploiement progressif et disponibilité générale. D'autres filtres pour une recherche sont en rapport avec la version de Windows 11 et la plateforme pour un choix entre PC et Copilot+ PC.

Il sera également possible de préciser un canal de diffusion Windows Insider ou pas. Les plus avertis pourront effectuer une recherche directe sur une fonctionnalité précise, dont ils ont connaissance.

Rien n'est gravé dans le marbre

Actuellement, la « roadmap » livre des informations sur moins d'une trentaine de fonctionnalités ou améliorations. Il est à souligner une forte présence de la plateforme Copilot+ PC.

« La feuille de route Windows fournit des dates de publication estimées et des descriptions des fonctionnalités en cours de publication. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées », prévient Microsoft. « Si une fonctionnalité ou un produit est annulé ou reporté, l'information sera retirée du site. »