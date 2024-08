Auprès des Windows Insiders, Microsoft teste une nouvelle manière d'accéder au smartphone Android directement depuis l'Explorateur de fichiers de Windows 11. Connecté en sans fil, le smartphone y apparaît comme un périphérique USB sur le panneau à gauche.

Tous les dossiers et tous les fichiers se trouvant sur l'appareil Android sont à disposition sur l'Explorateur de fichiers. Ils peuvent être ouverts, copiés sur le PC, renommés, déplacés et supprimés. Des fichiers du PC peuvent aussi être copiés sur le smartphone.

Pour le smartphone, une activation nécessite Android en version 11 ou plus et la version bêta de l'application Link avec Windows. Dans les Paramètres, Bluetooth et appareils, Appareils mobiles et Gérer des périphériques, il faudra autoriser le PC à accéder au smartphone Android.

Bientôt un déploiement à grande échelle ?

L'option d'Accès dans l'Explorateur de fichiers fait l'objet d'un déploiement progressif pour les Windows Insiders et pour l'ensemble des canaux, y compris Release Preview. Cela suppose qu'une arrivée pour le commun des utilisateurs de Windows 11 est relativement proche.

En attendant, Microsoft souligne quelques bugs à corriger, et notamment en rapport avec une nouvelle corbeille sur le smartphone. Ils sont toutefois relativement anodins et l'intégration d'un smartphone Android est susceptible d'être améliorée par rapport au recours à Phone Link.