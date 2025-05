Introduit dans Windows 10 en 2016, Windows Subsystem for Linux (WSL) est un outil qui permet aux développeurs et utilisateurs avancés d'accéder à une ligne de commande Linux et à des applications Linux directement sur Windows.

WSL (WSL 2) a connu d'importantes améliorations en 2019 afin d'offrir une meilleure compatibilité avec Linux et en s'appuyant sur le noyau Linux complet lui-même. Le support de l'accélération matérielle du GPU, les applications graphiques (via wslg) ou encore la prise en charge de systemd ont été ajoutés.

En 2021, WSL a été séparé du code source de Windows. De quoi permettre une installation et des mises à jour plus fréquentes par le biais du Microsoft Store. D'autres étapes ont jalonné l'existence de WSL et une nouvelle étape majeure vient d'avoir lieu.

Un versement en open source après 9 ans pour WSL

Microsoft a décidé de rendre Windows Subsystem for Linux open source. Les développeurs vont ainsi pouvoir accéder au code source de WSL, mieux comprendre son fonctionnement et proposer des améliorations selon leurs besoins.

Même sans accès au code source de WSL, Microsoft souligne que de nombreuses personnes ont pu apporter des contributions majeures qui ont fait de WSL ce qu'il est aujourd'hui.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de rendre WSL open source aujourd'hui. Nous avons vu tout ce que la communauté a pu accomplir sans accès au code source, et nous sommes impatients de découvrir comment WSL évoluera maintenant que la communauté peut contribuer directement au code du projet. »

Une suite logique...

C'est la presque totalité de WSL qui bascule en open source, sachant que c'était déjà le cas pour certains éléments.

Récemment, Fedora Linux a par ailleurs complété la liste des distributions officielles pour WSL qui comptait déjà d'autres distributions à retrouver dans le Microsoft Store, dont Ubuntu (par défaut).