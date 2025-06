« Une plateforme d'orchestration des mises à jour unifiée et intelligente, capable de prendre en charge n'importe quelle mise à jour (applications, pilotes, etc.) à orchestrer parallèlement aux mises à jour Windows ».

C'est ainsi que Microsoft présente son initiative ayant pour objectif d'intégrer directement dans le mécanisme de Windows Update les mises à jour de toutes les applications, y compris celles développées par des tiers n'ayant pas recours au Microsoft Store.

Le constat dressé est qu'actuellement, l'écosystème Windows souffre d'une expérience de mise à jour fragmentée. Elle entraîne des incohérences pour les utilisateurs, des défis pour les équipes informatiques et des coûts pour les développeurs.

Un échec pour le Microsoft Store ?

Avec la solution d'une approche unifiée, les principaux avantages cités sont en matière de planification plus efficace et en se basant sur l'activité de l'utilisateur ou encore les performances, des notifications de mise à jour simplifiées via les notifications natives de Windows Update, un historique centralisé des mises à jour dans les Paramètres.

La nouvelle plateforme d'orchestration des mises à jour Windows semble s'adresser en particulier aux applications professionnelles, et comme une alternative ou un complément au Microsoft Store qui continue d'être boudé par des éditeurs en dépit des améliorations apportées.

Quant à l'outil WinGet (Windows Package Manager) pour installer et gérer des applications, il demeure assez confidentiel.

En préversion privée

Pour le moment, la plateforme est en préversion privée pour les développeurs et les équipes qui créent des applications ou des outils de gestion des mises à jour. L'intégration s'opère par le biais des API Windows Runtime (WinRT) ou les commandes PowerShell.

Les applications packagées MSIX/APPX sont de la partie, de même que certaines applications Win32 personnalisées. Elles bénéficieront automatiquement des prochaines évolutions apportées à l'orchestrateur Windows Update.