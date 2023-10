Depuis Windows 10 en version 21H2, une prise en charge native d'imprimantes certifiées Mopria (Mobile Printing Alliance) est proposée dans le cadre de Microsoft IPP Class Driver (Internet Printing Protocol). Les fabricants n'ont pas la nécessité de fournir leurs propres installateurs, pilotes et autres utilitaires pour une impression.

La personnalisation pour les imprimantes peut se faire avec des applications qui sont distribuées et automatiquement installées par l'intermédiaire du Microsoft Store. C'est un framework UWP au lieu de s'appuyer sur Win32.

Si Microsoft a fait de tels rappels, c'est pour généraliser la procédure qui est synonyme de l'arrêt de la diffusion des pilotes d'imprimante tiers par le biais de Windows Update. L'arrêt n'est toutefois pas immédiat et va être progressif.

Avec la sécurité de Windows en tête

À partir de 2025, aucun nouveau pilote tiers ne sera publié sur Windows Update. Pour les pilotes déjà existants, la possibilité de mise à jour via Windows Update se fera au cas pas cas. En 2026, la priorité sera donnée aux pilotes Windows IPP.

C'est en 2027 que les mises à jour de pilotes d'imprimante tiers ne seront plus autorisées avec Windows Update, sauf pour les correctifs de sécurité. Le calendrier évoqué n'est cependant pas définitif. Il est susceptible d'évoluer, selon les difficultés rencontrées.

Microsoft justifie essentiellement son choix pour un système d'impression plus moderne et plus sûr. Une manière d'éviter que des vulnérabilités de sécurité affectant des pilotes d'imprimante ne deviennent des vecteurs pour des attaques et des compromissions.